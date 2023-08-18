سفير ايران يبحث مع مسؤول صيني رفيع العلاقات الثنائية بين البلدين

العالم - إيران

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع آخر تطورات العلاقات الثنائية وكيفية دفع التعاون الإقليمي والدولي.

ومن القضايا الاخرى التي جرى بحثها خلال اللقاء؛ تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى بكين في شباط/فبراير من العام الماضي بين رئيسي البلدين ، وتعزيز التعاون الحالي والتأكيد على دعم عضوية إيران في مجموعة "بريكس".

يذكر ان الصين ، باعتبارها واحدة من أكبر القوى الاقتصادية بين دول مجموعة البريكس ، كانت قد أعلنت في وقت سابق دعمها لرغبة إيران في الانضمام إلى هذه المجموعة من القوى الاقتصادية الناشئة في العالم.

وتتكون مجموعة البريكس من خمس قوى عالمية ناشئة وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.