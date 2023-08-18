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باحث سياسي: الإتفاق السعودي الإيراني ثابت ولا يتغير

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي حسان عليان أن هناك دبلوماسية صينية جديدة دخلت على الخط لمقاربة الملفات العامة خدمة لحزام الطريق الذي يضم أكثر من مئة وثلاثين دولة.

العالم – خاص بالعالم

و وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف حسان عليان أن الدور الصيني في اعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية هو دور مميز عبر اللعبة السياسية الجديدة وهي لعبة الاقتصاد. مشيرا الى أن الصين بلد متطور في رؤية الاقتصاد وصديق لكلا البلدين مؤكدا أن هذا الأمر يقلق الأميركي.

وأشار الى أنه نظرا لأهمية إيران والسعودية في المنطقة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا وعبر الحرب المذهبية التي تستثمر بها واشنطن، فإن الصين دخلت على الخط في استئناف العلاقات بين هاتين الدولتين خدمة للمنطقة ولمصالح بكين الإقتصادية.

حسان عليان أكد أن هناك استراتيجيات جديدة يعمل بها ولي العهد السعودي في المملكة وجاءت العلاقات بين إيران والسعودية لتعزيز نجاح هذه الإستراتيجيات التي تخدم الصين أيضا وتخفض دور الولايات المتحدة في المنطقة، مشيرا الى أن الاتفاق السعودي الإيراني ثابت ولا يتغير وفقا للمعطيات على الساحتين الدولية والإقليمية.

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