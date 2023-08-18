كاتب سياسي: المنطق السعودي اليوم هو منطق سلم

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أكد عيسى الأيوبي أن كل ما يصدر تبعا عن المملكة العربية السعودية سيكون ضمن منطق السلم مشيرا الى أن الحديث بأن الاتفاق السعودي الإيراني هو مرحلي ومبني على مصالح سياسية ليس صحيحا.

وأضاف إن السعودية وإيران يريدان الدخول في العالم الجديد الذي يرسى. وهو العالم المتعدد الأطراف والقوى ويكون فيه السلم بدلا من منطق الحرب.

عيسى الأيوبي أكد انه لا مصلحة للسعودية لا أمنية وسياسية ولا اجتماعية ولا دينية في إبقاء الصراعات قائمة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن هنا تبدو السعودية أكثر زخما في علاقاتها مع إيران من أي دولة أخرى والعكس.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..