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البرازيل تشيد بقدرات إيران العالية لدعم تحقيق أهداف بريكس

البرازيل تشيد بقدرات إيران العالية لدعم تحقيق أهداف بريكس
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير خارجية البرازيل، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ، رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون مع إيران وقال ان إيران لديها قدرات عالية لدعم في تحقيق أهداف بريكس.

العالم - إيران

وأجرى وزيرا خارجية إيران حسين أميرعبد اللهيان والبرازيل ماورو فييرا محادثة هاتفية امس الخميس.

وفي المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية والبرازيل ، تمت مناقشة العلاقات الثنائية الأخيرة وتبادل الآراء.

وأعرب أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة عن ارتياحه للمستوى المتنامي للعلاقات بين البلدين ، وقال: نأمل أن توفر الأرضیة لتطوير التعاون الجيد بين البلدين في ظل تعزیز الاتصالات .

بدوره أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا على أهمية القدرات العالية لإيران والبرازيل في المجالات الاقتصادية والتجارية ، وأكد رغبة حكومة لولا دا سيلفا في تعزيز التعاون.

في هذه المحادثة ، تم أيضًا تبادل الآراء بشأن اجتماع بريكس القادم في جنوب إفريقيا وتوسعه وتقويته ، واكد الجانب البرازيلي على الأهمية المتزايدة لبريكس في العلاقات العالمية ، وقال أن: إيران لديها قدرات عالية لدعم تحقيق أهداف بريكس.

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