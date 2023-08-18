البرازيل تشيد بقدرات إيران العالية لدعم تحقيق أهداف بريكس

العالم - إيران
وأجرى وزيرا خارجية إيران حسين أميرعبد اللهيان والبرازيل ماورو فييرا محادثة هاتفية امس الخميس.
وفي المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية والبرازيل ، تمت مناقشة العلاقات الثنائية الأخيرة وتبادل الآراء.
وأعرب أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة عن ارتياحه للمستوى المتنامي للعلاقات بين البلدين ، وقال: نأمل أن توفر الأرضیة لتطوير التعاون الجيد بين البلدين في ظل تعزیز الاتصالات .
بدوره أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا على أهمية القدرات العالية لإيران والبرازيل في المجالات الاقتصادية والتجارية ، وأكد رغبة حكومة لولا دا سيلفا في تعزيز التعاون.
في هذه المحادثة ، تم أيضًا تبادل الآراء بشأن اجتماع بريكس القادم في جنوب إفريقيا وتوسعه وتقويته ، واكد الجانب البرازيلي على الأهمية المتزايدة لبريكس في العلاقات العالمية ، وقال أن: إيران لديها قدرات عالية لدعم تحقيق أهداف بريكس.