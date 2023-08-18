الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب اللبناني ملحم الحجيري في بيان له..

لو كنا في بلد تحترم قواه السياسية الانتماء الوطني لما شرعت الأبواب امام تدخلات خارجية

لو كنا في بلد تحترم قواه السياسية الانتماء الوطني لما شرعت الأبواب امام تدخلات خارجية
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

علق النائب ملحم الحجيري على الرسائل الفرنسية إلى قوى لبنانية، وقال في بيان:"لو كنا في بلد تحترم قواه السياسية ومكوناته الطائفية ذواتها والانتماء الوطني، لما شرعت تاريخيا أبواب البلد أمام تدخلات خارجية في استباحة مفضوحة للسيادة الوطنية وللكرامة، ولما جعلوه لقمة سائغة امام كل متدخل مستعمر".

العالم - لبنان

وتابع الحجيري في بيانه: "إن رئيس دولة فرنسا الغارق في أزماته الداخلية والخارجية والذي زارنا غداة تفجير مرفأ بيروت في توظيف سياسي واستثمار اقتصادي وبطريقة استعراضية وقحة ودنيئة تستغل دماء وجثث ضحايا التفجير ومأساة اللبنانيين، رفع اليوم مستوى تدخله وانتهاكه للسيادة والكرامة، إذ يريد عبر مبعوثه الى لبنان السيد لودريان اختبار قوى سياسية وكتل نيابية بإجراء امتحان خطي لها وبردود مكتوبة، وعلى التلامذة أن يجيبوا على معلميهم وأساتذتهم، وعند الإمتحان تكرم هذه القوى أو تهان بحسب تقديمها لفروض الطاعة إلى المستعمر".

اضاف: "حقا كم هي بحاجة بعض القوى اللبنانية وبخاصة السياديين الجدد الى دروس في الوطنية والحرية والسيادة والكرامة. أما أحرار لبنان فردهم على المفوض السامي هو تجديد صرختهم الحرية للمناضل جورج ابراهيم عبد الله، وعلى الحكومة الفرنسية إطلاق سراحه فورا".

روابط ذات صلة

نائب لبناني يشيد برجل أمن مصري قتل 3 جنود صهاينة

'ماكرون' ينتهك السيادة اللبنانية برئيس الجمهورية

الشيخ يزبك: جولة لودريان لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي

ما الجديد الذي قدمه لودريان وحاز على تفاؤل بري؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النائب اللبناني ملحم الحجيري في بيان له.. لو كنا في بلد تحترم قواه السياسية الانتماء الوطني لما شرعت الأبواب امام تدخلات خارجية

احتجاجا على انتهاك مبانيها.. 'الأونروا' تعلق خدماتها اليوم الجمعة في مخيم عين الحلوة

في صحف اليوم.. ميقاتي يحذّر من الاعتكاف وتصرُّف الكتل التي قاطعت جلسة التشريع عكَس وجود 'انفصام'

للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه بتقسيمه زمانيا ومكانيا.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك

شاهد.. اليمنيون يحيون ذكرى مجزرة آل الرميمة

بالفيديو.. هذا ما تمخض عن اليوم الأول من زيارة عبداللهيان إلى السعودية