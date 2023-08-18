لو كنا في بلد تحترم قواه السياسية الانتماء الوطني لما شرعت الأبواب امام تدخلات خارجية

العالم - لبنان

وتابع الحجيري في بيانه: "إن رئيس دولة فرنسا الغارق في أزماته الداخلية والخارجية والذي زارنا غداة تفجير مرفأ بيروت في توظيف سياسي واستثمار اقتصادي وبطريقة استعراضية وقحة ودنيئة تستغل دماء وجثث ضحايا التفجير ومأساة اللبنانيين، رفع اليوم مستوى تدخله وانتهاكه للسيادة والكرامة، إذ يريد عبر مبعوثه الى لبنان السيد لودريان اختبار قوى سياسية وكتل نيابية بإجراء امتحان خطي لها وبردود مكتوبة، وعلى التلامذة أن يجيبوا على معلميهم وأساتذتهم، وعند الإمتحان تكرم هذه القوى أو تهان بحسب تقديمها لفروض الطاعة إلى المستعمر".

اضاف: "حقا كم هي بحاجة بعض القوى اللبنانية وبخاصة السياديين الجدد الى دروس في الوطنية والحرية والسيادة والكرامة. أما أحرار لبنان فردهم على المفوض السامي هو تجديد صرختهم الحرية للمناضل جورج ابراهيم عبد الله، وعلى الحكومة الفرنسية إطلاق سراحه فورا".