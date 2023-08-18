السودان.. امتداد نيران الحرب الى مدينتين جديدتين

العالم-السودان

ويثير الوضع القلق بصورة خاصة في الفاشر حيث توقفت المعارك منذ شهرين، لأن العديد من العائلات لجأت الى المنطقة هرباً من عمليات النهب والاغتصاب والقصف والإعدامات خارج نطاق القضاء الجارية في باقي أنحاء دارفور (غرب).

وحسبما نقل موقع 24, إنه أكبر تجمّع لنازحين مدنيين مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر. وذكر سكان، أن أعمال العنف اندلعت مجدداً ، وأفاد أحدهم عن سماع دوي معارك بالأسلحة الثقيلة قادمة من شرق المدينة.

وِاندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل (نيسان)، وتركّزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية وأسفرت حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل.

كما أجبرت الحرب الملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد. وبحسب أحدث احصاءات منظمة الهجرة الدولية، فقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.

وأفاد أحد السكان أن عناصر الجيش والاحتياطي المركزي اشتبكوا مع قوات الدعم السريع وأحرقت خلال المعارك مقار حكومية، مؤكداً سقوط عدد من القتلى من الطرفين لم يتم حصرهم بسبب استمرار القتال.

كما أشار إلى عمليات سلب ونهب للمحلات التجارية بسوق المدينة.