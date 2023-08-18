الملف النفطي وطني وخارج كل المحاصصات وواحد من انجازات القاعدة الثلاثية

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واضاف الشيخ ياسين، يتوجب على المسؤولين أن يؤكدوا على القوى السياسية في لبنان ان يدركوا ان القاعدة التي ارساها تكاتف الجيش والمقاومة لحماية النفط لكل الشعب اللبناني، يمنع عليهم تجاهلها تحت اي عناوين طائفية او مناطقية او مذهبية، مشددين على ان الانجاز النفطي هو واحد من انجازات القاعدة الثلاثية التي قاومت المحتل على مدار عشرات السنوات، وستبقى قاعدة قوة لبنان وضمانة استخراج النفط واستفادة الشعب منه وهذا سيكون طالما ان المقاومة جاهزة.

وطالب الافرقاء السياسيين كافة باحترام اوجاع الناس والتخلي عن مصالحهم في هذه الظروف، والتوقف عن اللعب على اوتار الفتنة التي باتت تهدد كيان الوطن ووجوده.

وتابع العلامة ياسين: ان التدهور الاقتصادي والسياسي والامني اوصل البلد الى تدهور اخلاقي، يتمثل بفتح ثغرة في القانون اللبناني للشذوذ، في رضوخ معيب للادارة الغربية التي تريد تنفيذ مشاريعها اللاانسانية.

وتابع : اننا نطالب بوضع حد لبعض الابواق الاعلامية التي تبث سموم الفتنة، خصوصا ان لبنان يعيش ظروفا غير طبيعية في مختلف المجالات.

وختم العلامة ياسين مؤكدا ان توقف الخدمات عن الشعب اللبناني خصوصا الكهرباء، يمس بحياة الناس وهو توقف ناتج عن الحصار الاميركي الذي يظهر انه انتقل من مرحلة التضييق الى مرحلة التعذيب للشعب اللبناني، الذي لم ولن يسلم ولن يستسلم مهما طال الامد.