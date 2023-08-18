وزير الخارجية يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ، في سياق زيارته إلى المملكة العربية السعودية ، إلى مدينة جدة فجر اليوم الجمعة.

فبعد لقائه مع نظيره السعودي والتشاور معه وزيارة السفارة الايرانية في الرياض ، غادر أمير عبد اللهيان ، وزير الخارجية الايرانية الرياض إلى مدينة جدة ، حيث كان في استقباله رئيس ممثلية الخارجية السعودية والمشرف على القنصلية الايرانية .

وبدأ أمير عبد اللهيان ظهر الخميس زيارة للمملكة العربية السعويدة تستمر يومين استهلها بزيارة العاصمة الرياض .

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية الايراني إلى هذا البلد بعد استئناف العلاقات بين البلدين.

وقال موفد قناة العالم غلى العاصمة السعودية الرياض ان اللقاء الذي جرى أمس الخميس بين وزير الخارجية الايرانية ونظيره السعودي هو رابع لقاء خلال اقل من6 اشهر، حيث كان بداية في العاصمة بكين والثاني في كيب تاون جنوب افريقيا وقبل شهرين كان لقاء آخر بين الجانبين في العاصمة الايرانيه.

وأشار موفدنا إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزيري خارجية البلدين ركز على ثلاثة مستويات من العلاقات بين إيران والسعودية، الاول العلاقات الثنائيه بين البلدين، والثاني القضايا الاقليمية والثالث هي القضايا الدولية والمنطقة والعالم الاسلامي.