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ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية

ولي العهد السعودي: نظرتنا الى العلاقات مع ايران استراتيجية
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الجمعة، ان نظرة بلاده الى العلاقات مع ايران استراتيجية ولديها عزم جاد في هذا المجال.

العالم- ايران

ولدى استقباله وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، أكد ولي العهد محمد بن سلمان، أن نظرة السعودية الى العلاقات مع ايران استراتيجية وأن الرياض لديها عزم جاد بهذا الخصوص، كما أبلغ تحياته وتحيات الملك سلمان الى قائد الثورة والى الرئيس الايراني.

وضمن تأكيده دعوة الرئيس الايراني للقيام بزيارة الى السعودية، وصف بن سلمان اللقاء بين قادتي البلدين بأنه يحظى بأهمية كبرى، وقال: ان هذه اللقاءات ستترك تأثيرات اساسية على تنمية العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف وترسيخها.

وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة بعض الموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ أمير عبداللهيان زيارة رسمية الى الرياض، يوم الخميس، حيث التقى مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأجرى معه محادثات استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية. كما تفقد أمير عبدالهيان السفارة الايرانية في الرياض.

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