رئيسي: لولا حرس الثورة الاسلامية لكان 'داعش' سيطر على أوروبا

العالم- ايران

وقال آية الله رئيسي، اليوم الجمعة، في كلمة خلال اليوم الثاني من الدورة الرابعة والعشرين للمجمع العالي لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية، "هناك العديد من القوات المسلحة والمجهزة في العالم، لكن ما يميز حرس الثورة عن غيره من القوات المسلحة هو قدسية الحرس الثوري".

وأضاف: ان وجود حرس الثورة الاسلامية في كل المجالات كان أمرا يبعث على الأمل، ولولا اجراءاته ضد داعش لكان تنظيم داعش يسيطر اليوم على جميع أنحاء أوروبا.

وتابع، ان الحياة الهادئة التي تنعم بها أوروبا اليوم هي بفضل جهود حرس الثورة الاسلامية، لكنهم للأسف قاموا باغتيال بطل محاربة الإرهاب واعتبروا حرس الثورة الاسلامية الذي يقف في الخط الأول في محاربة الإرهاب بأنه إرهابي وهذا سؤال يجب أن تجيب عليه المنظمات الدولية.

من جانب آخر قال الرئيس الإيراني: منذ بداية الحكومة الحالية، سعينا إلى رفع العقوبات وتحييدها. نحن نتبع دبلوماسية قوية ومشرفة في رفع العقوبات، وفي مجال تحييد العقوبات، نعتقد أننا اليوم أقوى من أي وقت مضى وأن العدو أضعف من أي وقت مضى.