وزير الزراعة العراقي يصل مدينة مشهد المقدسة

العالم- العراق

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن عباس جبر العلي المالكي، وزير الزراعة العراقي، وصل اليوم الجمعة الى مدينة مشهد المقدسة، بهدف التعرف على التقنيات الحديثة والصناعات والمحاصيل الزراعية في محافظة خراسان الرضوية.

وفي هذه الزيارة، يتم بحث وتبادل وجهات النظر بشأن الأبحاث والتقنية والمعرفة القابلة للتبادل بين ايران والعراق، كما يتم التفاوض بخصوص تبادل التقنيات المعنية بين البلدين، والاستفادة من الفرص والامكانات المتاحة لدى الجانبين في سبيل رفع مستوى القطاع الزراعي لديهما.

ومن البرامج الاخرى لوزير الزراعة خلال زيارته الى مشهد المقدسة؛ زيارة مرقد الامام الرضا عليه السلام، واللقاء مع محافظ خراسان الرضوية، والمشاركة في اجتماع تخصصي وتبادل التجارب مع رئيس منظمة جهاد الزراعة في خراسان الرضوية، وتفقد القدرات الزراعية وتربية المواشي في المحافظة.