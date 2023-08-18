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يحمل عددا كبيرا من البروتين الشوكي..

الصحة العالمية وأمريكا تراقبان متحورا جديدا لـكورونا

الصحة العالمية وأمريكا تراقبان متحورا جديدا لـكورونا
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة أنهما تراقبان متحورا جديدا لفيروس كورونا به عدد كبير من البروتين الشوكي (سبايك).

العالم _ الأميرکيتان

وقالت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية الجمعة، إنهما تراقبان من كثب متحورة جديدة من كوفيد-19 لا يزال التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد، ظهرت حتى الآن في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

وقررت الصحة العالمية تصنيف متحورة جديدة "ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك) الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.

وأضافت أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى أنها تراقب المتحورة من كثب.

وحتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 ملايين في كل أنحاء العالم.

وظهر متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" هذا الصيف، وارتفعت الأعداد التقديرية للأشخاص المصابين بكوفيد في بريطانيا بنحو 200 ألف الشهر الماضي.

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يحمل عددا كبيرا من البروتين الشوكي.. الصحة العالمية وأمريكا تراقبان متحورا جديدا لـكورونا

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