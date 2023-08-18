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الولايات المتحدة تستعد لإخلاء قاعدتين للطائرات المسيرة في النيجر

الولايات المتحدة تستعد لإخلاء قاعدتين للطائرات المسيرة في النيجر
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

صرح قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، جيمس هيكر، بأن واشنطن تجهز خططا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا لزم الأمر.

العالم _ الأميرکيتان

وأكد هيكر أنه لا يوجد حتى الآن قرار للإجلاء من النيجر التي كانت أكبر نقطة انطلاق لمكافحة الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة في منطقتي الصحراء والساحل بغرب افريقيا.

وأوضح القائد العسكري، أن إخلاء القاعدتين حال تنفيذه سيكون له "تأثير واضح على جهود الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب".

وعبر عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر وعدم الاضطرار إلى المغادرة، في ظل المجلس العسكري الحاكم الجديد للدولة الواقعة في غرب افريقيا.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

يذكر أن العسكريين يحتجزون محمد بازوم وأفراد عائلته منذ استيلائهم على السلطة في النيجر في 26 يوليو الماضي، وقد أعربت مختلف الجهات عن قلقها إزاء الظروف التي يحتجز فيها الرئيس المخلوع.

ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

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