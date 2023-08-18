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حكومة الوحدة الوطنية الليبية تدين حرق المصحف أمام سفارة طرابلس في الدنمارك

حكومة الوحدة الوطنية الليبية تدين حرق المصحف أمام سفارة طرابلس في الدنمارك
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان يوم الجمعة، بأقصى العبارات حرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف أمام مقر سفارة ليبيا لدى الدنمارك.

العالم _ افريقيا

وحملت السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.

وبعدما شددت على رفضها القاطع، قالت الوزارة في بيان إن السلطات الدنماركية تتحمل المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين عبر السماح باستفزاز الشعب الليبي وجميع المسلمين حول العالم وتجاهلها المستمر لجرائم الكراهية والتحريض التي ينفذها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين.

وأكدت الخارجية أن ليبيا لن تقبل بادعاءات اعتبار هذا العمل ضمن أدوات التعبير عن الرأي.

وحذرت من مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم أمام السفارة الليبية في كوبنهاغن.

وشددت على أن تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفع طرابلس إلى إعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن عمليات حرق القرآن قد تكررت في الدنمارك والسويد، كما كشفت وسائل إعلام في السويد عن إصدار السلطات تصريحا جديدا يسمح لطالبيه بحرق نسخة من القرآن، أمام سفارة إيران في ستوكهولم.

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