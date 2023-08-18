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ليبيا.. انسحاب قوات الردع واللواء 444 من مواقع الاشتباكات بطرابلس

ليبيا.. انسحاب قوات الردع واللواء 444 من مواقع الاشتباكات بطرابلس
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

بدأت قوات جهاز الردع وقوات اللواء 444 بالانسحاب من المواقع التي شهدت اشتباكات مسلحة اليومين الماضيين في العاصمة الليبية طرابلس.

العالم _ افريقيا

وأفادت مصادر اعلامية بأن عملية الانسحاب تتم تحت إشراف وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الدعم والاستقرار، إلى جانب قوات 111 التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وبحسب المصادر فإن اللجنة المشرفة على عملية وقف إطلاق النار في طرابلس والمشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية قامت بتبادل جثامين قتلى القوتين المتصارعتين، وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق، مشيرا إلى أن عملية تبادل الأسرى ستتم خلال الساعات المقبلة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد وقعت اتفاقا مع أعيان بلدية سوق الجمعة يقضي بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المسلحة من مواقع الاشتباكات بالعاصمة طرابلس مع تسليم أسرى الطرفين.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ يومين اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبين اللواء 444 خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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ليبيا.. انسحاب قوات الردع واللواء 444 من مواقع الاشتباكات بطرابلس

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