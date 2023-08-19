زيارة أميرعبدالهيان الى السعودية تنال إهتمام وسائل اعلام عربية ودولية

العالم - السعودية

ففي هذا المجال، قالت شبكة (CNN) الأمريكية إن وزير الخارجية الإيراني شدد في اجتماع استمر 90 دقيقة شدد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية "العلاقات الثنائية المستقرة" .

ووصفت وكالة "صفا" الفلسطينية هذا اللقاء بـ"التاريخي" حيث كتبت : أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن تطلع المملكة لزيارة رئيس إيران إبراهيم رئيسي لها.

كما نشر موقع قناة "يورو نيوز" أخبار الزيارة و كتب: حدة التوتر تراجعت كثيراً بين السعودية وإيران وأشار أمير عبداللهيان إلى تشكيل "لجان مشتركة متنوعة" في كافة المجالات.

في السياق كتب موقع القدس العربي : "التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بجدة، الجمعة، في أرفع محادثات منذ تصالح البلدين في مارس/ آذار بعد خصومة استمرت سنوات وزعزعت استقرار المنطقة.

وتطرقت صحيفة اندبندنت عربية الى زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية و قالت جاءت الزيارة تمهيدا للقاء "قادة البلدين"

هذا و نقل موقع العربي الجديد عن وزير الخارجية السعودي بن فرحان قوله: "المملكة تتطلع لزيارة رئيس إيران بناء على دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز"

وأهتم موقع فرانس 24 بالزيارة و كتب: وزير الخارجية الإيراني أكد من الرياض أن العلاقات مع السعودية "تتخذ مسارا صحيحا"