انقلاب النيجر يغضب فرنسا

العالم - انقلاب الصورة

ورغم نيل كثير من الدول الافريقية الاستقلال منذ عشرات السنين الا ان هذا الاستعمار بقي حاضراً بقوة ونافذاً بقوة عبر بعض الانظمة الموالية للاستعمار وتحديداً الاستعمار الفرنسي الذي كان له اليد الطولي في كثير من الدول الافريقية.

انقلاب جديد في غرب افريقيا في النيجر يطيح بالرئيس محمد بازوم، والرئيس الفرنسي ماكرون يعبر عن غضبه بأن هذا الانقلاب، انقلاب غيرشرعي وانقلاب علی الديمقراطية ويشكل خطراً كبيراً ليس علی النيجر فحسب بل علی الدول الافريقية.

ويعد هذا الانقلاب العسكري، الثالث بعد انقلابي مالي وبوركينافاسو. انقلاب يصيب النفوذ الفرنسي في القلب ويفقده حديقته الخلفية الاستراتيجية بمنطقة الساحل.

سقوط بازوم يعد سقوطاً لطموح ماكرون التوسعي، وخسارته تعني خسارة باريس كل ما استثمرته امنياً في ثلاث من مستعمراتها السابقة منذ انطلاق عام 2014 في مالي.

حسب مراقبين عسكريين الانقلاب في بلدان الساحل الثلاثة رغم وجود قوة عسكرية فرنسية كبيرة فيها مؤشر بأن قدرات باريس التأثيرية علی القرار الافريقي هناك تآكلت.

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