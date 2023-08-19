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رئيس الجمهورية يستقبل الدبلوماسي الإيراني المفرج عنه حديثا

رئيس الجمهورية يستقبل الدبلوماسي الإيراني المفرج عنه حديثا
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الجمهورية السيد " ابراهيم رئيسي " يوم أمس الجمعة الدبلوماسي الإيراني المفرج عنه حديثا «اسد الله اسدي» الذي كان معتقلا في السجون الاوروبية بمناسبة عودة الأسرى الى البلاد، اذ أشاد بالمعتقلين الايرانيين الذين اعتمدوا الصبر والصمود في مراحل أسرهم.

العالم - ايران

وقدم الرئيس " رئيسي " في هذا اللقاء الودي أحر التهاني والتبريكات لهذا الدبلوماسي الايراني بمناسبة الافراج عنه وموقف الصمود والشموخ الذي تحلت به اسرته الكريمة في هذا الاختبار العسير، مؤكدا أن المتشدقين بالدفاع عن حقوق الانسان أظهروا مرة اخرى عدم التزامهم بأي قانون.

وتابع رئيس السلطة التنفيذية قائلا: ان هؤلاء ينتهكون بشكل سافر ودون سابقة الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسي الايراني، ويضعون كل الضوابط والمبادئ الدولية تحت أقدامهم.

بدوره أطلع «اسدي» رئيس الجمهورية على تقرير عن سير مراحل أسره واعتقاله في السجون الالمانية والبلجيكية.

الجدير بالذكر أن هذا الدبلوماسي الذي كان يشغل منصب الأمين الثالث في السفارة الايرانية في النمسا قد تم أسره في المانيا قبل 5 أعوام في مخطط أعده الكيان الصهيوني بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية الغربية، وتم نقله من هناك الى بلجيكا وحكمت إحدى محاكمها عليه بالسجن لمدة 20 عاما.

وقد عاد «اسد الله اسدي» الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد أن قضى 5 أعوام في السجن وذلك بفضل المتابعة الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة وخاصة رئيس الجمهورية السيد " ابراهيم رئيسي ".

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