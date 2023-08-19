بدء أعمال مقر الأربعين الثقافي الإيراني-العراقي المشترك

العالم - ايران

وقال حجة الاسلام احمدي في تصريح خاص لوكالة إرنا : إن حكومتي البلدين إتخذتا خطوات جيدة للغاية فيما يتعلق بقضايا الأربعين الثقافية بدمج لجنتين ثقافيتين من البلدین تضم 50 مجموعة مکونة من القوى الشعبية والمؤسسات الحكومية.

وأضاف: ستنفذ اللجان الثقافية الإيرانية والعراقية إجراءات ثقافية مشترکة في إطار مقر الأربعين الثقافي للبلدین.

وتابع: تم تحدید 112 نشاطا وعملا ثقافیا لتنفیذه في أيام الأربعين الحسيني على أساس الأطر والنهج والسياسات ذات الصلة.

واعتبر تنظيم وإيفاد المبلغین الدينيين والثقافيين، من بين أعمال هذا المقر وقال: إن الجماعات الشعبية في بعض المحافظات، وخاصة محافظات خوزستان وإيلام وكرمانشاه، ستعمل أيضًا كقوات مساندة وداعمة لزوار الأربعين الحسيني.

وقال إن العديد من المبلغین والرواة الذين سيوفدون إلى العتبات العالیات یتكلمون اللغات الحية في العالم مثل العربية والفارسية والأردية والفرنسية واللغات الأخرى.

وأعتبر تنفيذ برامج متنوعة للأطفال واليافعين في اطار 110 مجموعة نشطة ودعم الزوار من افغانستان الذين يتوجهون إلى العراق عبر الأراضي الأیرانیة من بين البرامج التنفيذية الأخرى لهذا المقر الثقافي.