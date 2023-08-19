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السيد السيستاني يؤكد على حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم

السيد السيستاني يؤكد على حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، اليوم السبت، على حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم.

العالم-العراق

وذكر مكتب السيد السيستاني، في بيان، أن "السيد السيستاني، استقبل قبل ظهر اليوم، عدداً من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات".

وأدان السيد السيستاني، بحسب البيان، "هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون"، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولاسيما من يحملون صفات رسمية".

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السيد السيستاني يؤكد على حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم

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