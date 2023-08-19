الرئيس المصري يصدر قراراً بالعفو عن الناشط أحمد دومة

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ويأتي القرار بعد 10 سنوات قضاها دومة في السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وصدر الحكم من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وتم تأييده من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن السيسي استخدم صلاحياته الدستورية، وأصدر القرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بأحكام نهائية ومنهم دومة، بعد شهر من عفو عن ناشطَين بارزيْن اثنين.

ولم تقدّم الوكالة المصرية، تفاصيل أكثر بشأن باقي المعتقلين الصادر فيهم، قرار العفو الرئاسي الذي يُعد حقاً لرئيس البلاد، طالما كان الحكم نهائياً.

بدوره، نشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية، طارق العوضي، في حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران، والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها "دومة حرّ".