أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 19 أغسطس 2023

العالم - إيران

-صحيفة تجارت ..

مباحثات صريحة وشفافة بين وزير الخارجية أميرعبد اللهيان وولي عهد السعودية بجدة.

- صحيفة سياست روز ..

بن سلمان للوزير أمير عبداللهيان . . نظرة الرياض للعلاقات مع ايران إستراتيجية .

- صحيفة جمهوري اسلامي ..

إضراب ألف أسير فلسطيني عن الطعام في سجون الكيان الصهيوني.

- صحيفة جوان ..

المخابرات المركزية الأمريكية تتوقع فشل الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق أهدافه الرئيسية .

- صحيفة ارمان امروز ..

بدء العد العكسي لقيام قوات بلدان ايكواس بالتدخل في النيجر لإسقاط الإنقلاب العسكري.

- صحيفة ارمان ملي ..

البلدان الرئيسية الأعضاء في منظمة بريكس تعطي الضوء الأخضر لإنضمام ايران في عضويتها.

- صحيفة قدس ..

مناورات صاروخية لفصائل المقاومة بغزة وإطلاق نحو خمسين صاروخا بعيد المدى نحو البحر.

-صحيفة ايران ..

رئيس وفد المفاوضات بحكومة الإنقاذ اليمنية يؤكد مواصلة الجهود لإحياء مفاوضات السلام .

- صحيفة اطلاعات ..

الشيخ نعيم قاسم .. حزب الله لبنان على أهبة الإستعداد والجهوزية للتصدي للكيان الصهيوني.

- صحيفة جام جم ..

عاصفة في الجيش الصهيوني المهزوز.. لائحة الإعفاء من الخدمة تحد هائل جديد.

أهم المقالات في الصحف الإيرانية

1- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( أزمة خانقة بالكيان الصهيوني)..

الاوضاع بفلسطين المحتلة تسير من سيئ نحو الاسوء منذ تشكيل حكومة نتنياهو الائتلافية قبل اشهر والتي تضم خمسة وزراء عن الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا وذلك مع اتساع دائرة التظاهرات ضد قانون التغييرات بالقضاء .

( إن إنتقال الأزمة إلى المؤسسة العسكرية تجسد بإنضمام آلاف العسكريين للإحتجاجات وإتساع دائرة التمرد على الأوامر بالجيش الصهيوني)

ان جيش الكيان يشهد رفض قوات الاحتياط مواصلةَ الخدمة الى جانبِ اضراب الطيارين وانضمام جنرالاتٍ للمعارضة الامرُ الذي بات يهدد بتفكك الجيش وتسريع وتيرة زوال الكيان برمته خاصة في ظل استمرار الخلافات بين نتنياهو وبايدن من ناحية واجواءِ تطبيع العلاقات بين ايران والسعودية من ناحيةٍ اخرى / هذا الى جانب تعاظم قدرات جبهة المقاومة.

2- رسالت ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة رسالت في مقالها ( مصير اللعب بملعب الناتو )..

يبدو ان قلق الرئيس الاوكراني زيلينسكي ازاء مستقبل الحرب هو اكثر اليومَ من اي وقت اخر وذلك بسبب طَفْوِ مؤشراتٍ على السطح تدل على حدوث تغيير في نظرة حلف الناتو بشأن اوكرانيا والحرب .

(تصريحات أمين عام الناتو وخبراء إستراتيجيين غربيين مؤخرا تدل على أن الناتو لم يعد يستبعد حلا يتضمن تنازلات أوكرانية لوقف الحرب)

ان الناتو بما فيه امريكا يقترب من قناعة مفادها أن روسيا لن تقبل بانضمام اوكرانيا للناتو مهما كانت الظروف وان الهجوم الاوكراني المضاد غير قادر على ايجاد تغييرات ميدانية حاسمة لصالح كييف وان الاخيرة غير قادرة على استعادة كل اراضيها , ومن هنا ينبغي عليها التنازل عن جزء من اراضيها لروسيا لانهاء الحرب.

ان كل ذلك يعني ان الناتو قد يدخل بنهاية المطاف في تفاهمات مع روسيا لوقف الحرب بغض النظر عن مواقف زيلينسكي المتصلبة.

3- سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل تساؤلا يقول (ما الذي يتحدث عنه ترامب ؟) كتبت صحيفة سياست روز ..

قال الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ان الولايات المتحدة تتجه نحو فقدان مكانتها الدولية كقوة عظمى وان الدولار يواجه عزلة دولية متزايدة وموجةَ حذف متزايدة في العالم .

( إن تصريحات ترامب الأخيرة قد تكون لأهداف إنتخابية , لكنها طرحت واقعا بات يقلق الكونغرس والبيت الأبيض أيضا)

ان العالم يشهد انضمام المزيد من البلدان لمسار التخلي عن الدولار الامريكي كعملة دولية رئيسية في علاقاتها الاقتصادية والتجارية , وما يحدث في الواقع مؤشر اخر على افول امريكا كقوة عظمى اقتصادية الى جانب افولها العسكري.

4- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن زيارة وزير الخارجية للسعودية في مقالها

( 270 دقيقة من الدبلوماسية الصريحة بالسعودية )..

ايران والسعودية فتحتا صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية بابرام اتفاق استئناف العلاقات واعادة افتتاح سفارتيهما بعد قطيعة سنوات.. وفي تطور جديد اخر على مسار تعزيز العلاقات الثنائية ..

( أجرى وزير الخارجية أميرعبد اللهيان في زيارته للسعودية مباحثات مكثفة وصريحة وشفافة مع كبار المسؤولين السعوديين )

الوزير أميرعبد اللهيان وصف مباحثاته بالشفافة والبناءة , فيما قال ولي عهد السعودية ان الرياض تنظر لعلاقاتها مع طهران من رؤية استراتيجية. إن توطيد العلاقات بين البلدين سيترك بصماته الايجابية العميقة على جهود ومساعي حل الازمات الاقليمية بالضرورة كما ستَحولُ هذه الاجواءُ الايجابية دون افتعال القوى الاجنبية ذرائعَ للتدخل في شؤون المنطقة وزعزعةِ امنها واستقرارها .

5- ارمان ملي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( زيارة للحد من التوتر ) كتبت صحيفة ارمان ملي بدورها عن زيارة وزير الخارجية للسعودية قائلة ..

ان زيارة الوزير أمير عبد اللهيان للسعودية والمباحثاتِ البناءةَ التي اجراها مع كبار المسؤولين السعوديين , تطورٌ بالغُ الاهمية على صعيدِ العلاقات الثنائية والاجواء الاقليمية .

( إن تعزيز العلاقات الايرانية السعودية يضعف بحد ذاته مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمنطقة بايجاد أرضية صلبة للتعاون الإقليمي)

وبعبارة اخرى يمكن القول ان تطبيع العلاقات بين ايران والسعودية عاملٌ رئيسي سيساهم في ايجاد اجواءٍ وارضيات مناسبة تماما لتوطيد العلاقات بين ايران وجيرانها من البلدان العربية ولتعزيز التعاون والتنسيق الاقليمي للحيلولة دون تدخلِ اية قوى اجنبية بشؤونِ بلدان المنطقة , كما ستُسهم هذه الاجواء والارضيات في سدِ الثغرات التي يتغلغل الكيانُ الصهيوني عبرَها لايجادِ مواطئ قدمٍ في منطقة الخليج الفارسي.