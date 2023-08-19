روسيا تحذر من خطر حدوث صدام بين القوى النووية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية مسيّرة كانت تستهدف العاصمة موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.

في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 17 طائرة مسيرة في محاولة لقصف مناطق تقع في شمال ووسط وجنوب البلاد، وأضافت أنها أسقطت 15 منها.

سياسيا قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ امتلاك أسلحة نووية في سياق الردع، هو الرد الوحيد لروسيا حالياً على بعض التهديدات الخارجية الهامة لأمنها، معتبراً أن إمداد أوكرانيا بالسلاح يزيد من خطر حدوث صدام بين القوى النووية. وبالتزامن اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش في مقر العمليات الروسية في أوكرانيا بمدينة روستوف.

وفي سياق الدعم الغربي لأوكرانيا كشف مسؤول أميركي عن موافقة بلاده على إرسال مقاتلات إف ستة عشر من الدانمارك وهولندا إلى أوكرانيا وذلك بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها. وقد رحبت كييف بالخطوة وقالت إن تزويدها بمقاتلات 'إف-16' من شأنه تغيير شكل الحرب مع روسيا.

من جهته ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة وشبهها بمن يركب قطارا سريعا بلا مكابح، وحذر من عواقب مثل هذه المغامرات.

وفي سياق متصل قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال مارك ميلي إنه من السابق لأوانه بحث إمكانية تحقيق أوكرانيا لأهدافها بالطرق دبلوماسية. وأضاف أن تحقيق أهداف أوكرانيا بالطرق العسكرية سيتطلب وقتا كثيرا.