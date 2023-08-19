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المغاربية..

مخاوف من انزلاق ليبيا للعنف.. برلمان تونس يدرس قانون تجريم التطبيع

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "المغاربية" اهم الملفات التي تصدرت مشهد بلدان المغرب العربي خلال هذا الاسبوع، والبداية مع لمحة سريعة الى ما شهدته هذه الدول من مستجدات وتطورات.

- مخاوف من انزلاق ليبيا الى دوامة العنف من جديد بعد الاشتباكات الدامية في العاصمة طرابلس على مدى يومين.

- البرلمان التونسي يدرس مقترح قانون لتجريم كافة اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

- أزمة مياه تجتاح موريتانيا جراء ارتفاع نسبة الطم في نهر السنكال والحكومة تتعهد ايجاد خلال اسبوع.

- زيادة رابعة في اسعار بالمغرب خلال هذا الشهر، ومهنيون يحذرون من التداعيات؟

- أزمة تموين بعض المواد الغذائية في الجزائر، والسلطات تتهم نشطاء المضاربة والاحتكار من جديد.

شاهدوا تقارير مراسلي قناة العالم حول هذه المواضيع..

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المغاربية.. مخاوف من انزلاق ليبيا للعنف.. برلمان تونس يدرس قانون تجريم التطبيع

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