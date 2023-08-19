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السيد صدر يمنع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح

السيد صدر يمنع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قرر زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، منع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح.

العالم-العراق

وجاء في نص رسالته:

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السيد صدر يمنع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح

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