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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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السيد صدر يمنع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش
قرر زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، منع سرايا السلام من أي استعراض عسكري مسلح.
العالم-العراق
وجاء في نص رسالته:
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
زعيم التيار الصدري
سرايا السلام
السيد مقتدى الصدر
استعراض عسكري مسلح
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