وفد من «إيكواس» يصل إلى النيجر

العالم- أفريقيا

وقالت المصادر إنّ طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي وذلك غداة إعلان رؤساء أركان جيوش دول «إيكواس» جهوزيتهم لإرسال قوة عسكرية لإعادة النظام الدستوري بالقوة إلى النيجر.

وقال عبد الفتّاح موسى، مفوّض الشؤون السياسية والسلام والأمن في «إيكواس» في وقت سابق، إنّ هدف هذه البعثة إلى نيامي هو «مواصلة السير على الطريق السلمية لاستعادة النظام الدستوري» في النيجر.

وأوضح موسى، إن "المجلس العسكري في النيجر أبلغنا أخيرا أنهم سيستقبلون البعثة، اليوم، وقد تلقينا عرضهم، لذلك ستكون هناك زيارة للبعثة في البلاد، اليوم، وهذا أمر مؤكد".

لكنّ السؤال يبقى ما إذا كانت هذه البعثة ستجد الأبواب مفتوحة أمامها في نيامي، حيث فشلت وفود سابقة أرسلتها «إيكواس» في مقابلة الرجل القوي الجديد في النيجر، عبد الرحمن تياني، كما مُنعت أيضاً من مقابلة بازوم المحتجز منذ أطاح به العسكر في 26 يوليو (تمّوز).

وبحسب مصدر مقرّب من «إيكواس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن البعثة تريد أن تنقل «رسالة حازمة» للانقلابيين، وأن تلتقي الرئيس بازوم.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.