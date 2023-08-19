موسکو تعلن عن إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية والقضاء على 150 جنديا أوكرانيا

العالم - روسیا

وذكرت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، ووصفته بأنه “هجوم إرهابي”، مشيرة إلى أن الحريق تم إخماده بسرعة.

ومن جانب آخر، أعلن الجيش الروسي اليوم السبت “القضاء كليا” على حوالي 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن “العسكريين الروس هزموا مفرزة عدوة من حولي 150 عنصرا كانوا يحاولون الوصول إلى ضفة دنيبرو اليسرى”، مضيفة أنه “تم القضاء كليا على المجموعات المعادية”.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية السبت أن خمسة أشخاص قُتلوا وأُصيب 37 آخرون بعد ضربة صاروخية روسية على ميدان بوسط مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن أشخاصا كانوا في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية عندما وقعت الضربة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 11 طفلا.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل سبعة أشخاص، وإصابة تسعين آخرين، بينهم عشرة من رجال الشرطة جراء ضربة صاروخية روسية شمالي البلاد.

وقالت الوزارة إن الضربة أصابت ميدانا وسط مدينة تشيرنيهيف شمال العاصمة كييف. فيما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تيليغرام الى الصاروخ الذي أصاب المدينة ضمنه مقطع فيديو يظهر حطاما متناثرا وسيارات مدمرة في المنطقة.

فيما أعلنت كييف أن دفاعاتها الجوية أسقطت خمس عشرة طائرة مسيرة من مجموع سبع عشرة أطلقتها موسكو خلال الليل.