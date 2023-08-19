السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد باكبور: القوة البرية للحرس واجهت التهديدات الارهابية بكل اقتدار

العميد باكبور: القوة البرية للحرس واجهت التهديدات الارهابية بكل اقتدار
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم السبت، ان هذه القوة واجهت التهديدات الارهابية بكل اقتدار في شمال غرب البلاد وجنوب شرقها، وعلى سبيل المثال تم تنفيذ عمليات "ربيع" بدقة بعشرات الصواريخ والمسيرات ضد مواقع الزمر المناوئة للثورة في شمال العراق والتي سددت ضربة قوية لهم.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال الجمعية العليا الرابعة والعشرين لقادة الحرس الثوي ومسؤوليه، أشار العميد محمد باكبور الى نشاطات القوة البرية للحرس وأدائها في السنوات الاخيرة، وقال: ان نشاطات القوة البرية للحرس الثوي تمركزت في 3 محاور اساسية؛ العمليات الجارية في شمال الغرب والغرب وجنوب شرق البلاد، والجاهزية لمواجهة التهديدات المحتملة، ومحاربة الزمر المناوئة للثورة.

وأضاف: في منطقة شمال غرب وجنوب شرق البلاد، نواجه في بعض الاحيان تهديدات من قبل الزمر الارهابية، وقد تصرفت القوة البرية للحرس بكل اقتدار في هذا المجال. فمنذ عام 2009، ننفذ عمليات عسكرية ضد الزمر الارهابية طيلة جدار الحدود شمال الغرب البلاد، بحيث اصبحت الزمر الارهابية اليوم في موقع منفعل ومهمش.

وأوضح العميد باكبور: في عمليات "ربيع" كان هدفنا ان نجبر الزمر المناوئة للثورة من خلال العمليات الصاروخية والمسيرة على إلقاء السلاح او العودة الى معسكراتها. وقد كانت هذه العمليات دقيقة تم تنفيذها بـ70 صاروخا وعشرات المسيرات، وكانت نتيجتها توجيه ضربة قوية الى بنية الزمر المناوئة للثورة في إقليم شمال العراق.

ولفت قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، الى المستوى الامني المقبول في حدود البلاد بما فيها الجنوب الشرقي، وقال: كان لدى الاعداء مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الامن في تاسوعا وعاشوراء الحسين(ع)، وقد أحبطنا مؤامراتهم بإرسال خمسة ألوية مغاوير، وبتوفيق من الله لدينا الجاهزية اللازمة للتصدي لأي عمل يرمي زعزعة الامن.

روابط ذات صلة

اللواء باقري: هجوم حرس الثورة على كردستان يمهد لنزع سلاح الإرهابيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد باكبور: القوة البرية للحرس واجهت التهديدات الارهابية بكل اقتدار

الفصائل الفلسطينية تعلق على عملية حوارة..الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

بالفيديو.. تفاصيل مقتل مستوطنين إسرائيلييْن بعملية نوعية في حوارة

الرئيس المصري يصدر قراراً بالعفو عن الناشط أحمد دومة

العميد قاآني: الكيان الصهيوني على وشك الأفول والانهيار

أمل جديد لكل الفاقدين أبصارهم... عين تشفي الأخرى