سباح سوري ينسحب من بطولة العالم لوجود سباح من كيان الاحتلال

العالم-سوريا

وشارك معلا في السباق الأول 100 م فراشة الذي لم يكن مقرراً مشاركته به لكونه خارج اختصاصه، علماً أن مشاركته الأساسية وتحضيراته كانت ضمن سباق 200 م فراشة الذي انسحب منه رسمياً بسبب وجود سباح من الكيان الصهيوني في السباق نفسه.

وهمام معلا من مواليد دمشق 1973، وهو من سباحي المنتخب الوطني للمسافات الطويلة منذ عام 1990 وحتى عام 2004، وشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية والقارية وحقق ألقاب بطولات الجمهورية في سباقات الفراشة منذ عام 1990 وحتى 2004، ونال ذهبيتين وفضيتين في بطولة الفجر الدولية 1990 والمركز السادس في بطولة العالم بالأرجنتين لمسافة 88 كم عام 1997، والمركز الثالث في سباق اليونان الدولي لمسافة 30 كم عام 1988، والمركز الخامس في بطولة العالم 25 كم في اليابان 1999، و المركز الثاني في بطولة العالم بكندا لمسافة 15 كم عام 2000، وعبر بحر المانش ذهاباً وإياباً بين إنكلترا وفرنسا عام 2001 فرق، ونال المركز الأول في بطولة آسيا للسباحة الطويلة بقطر 2002 فرق، والميدالية البرونزية في الكويت 2004، وهو رئيس اتحاد السباحة السوري حالياً.

ويتحضر السباح همام معلا حالياً للمشاركة في بطولة العالم للسباحة في قطر 2024.