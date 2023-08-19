عبداللهيان: الاستعمار قديمه وحديثه يستخدم ذات النمط في محاربة الحركات الوطنية

العالم - ايران

وفي تغريدة له على منصة "اكس" (تويتر سابقا)، بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 للانقلاب الاميركي البريطاني ضد حكومة محمد مصدق الوطنية، كتب حسين امير عبداللهيان: إن إعادة قراءة انقلاب 19 آب/اغسطس (1953)، تبين ان تعامل الاستعمار القديم والحديث تجاه الحركات التحررية والاستقلالية للشعوب، يتبع نمطا ثابتا، لا صلة له بنوعية الحكومات المستقرة.

ولفت: ان التغلغل والانقلاب والحظر الاقتصادي، والحرب الصلبة والناعمة، هي أدوات نظام السلطة لقمع ارادة الدول المستقلة.

وفي ذات السياق، وتعليقا على ذات الذكرى السنوية، كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية على منصة "اكس" باللغة الانجليزية: قبل 70 عاما تمت الاطاحة بحكومة وطنية في ايران بإنقلاب مدعوم من اميركا وبريطانيا.

ورأى ان دعم الديكتاتورات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقمع الحركات التحررية، والتخطيط للانقلابات، تمثل أسس السياسات الاميركية والبريطانية، والتي تكررت مرارا من قبل هاتين الدولتين.