كتيبة طولكرم تتألق في مخيم نور شمس ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

على غرار كتيبة جنين ظهرت كتيبة طولكرم في مخيم نور شمس بعد أن فجر شراراتها الشهيد سيف أبو لبدة.

الجديد في المخيمات الفلسطينية التي ظنت ما تسمى"إسرائيل"بأن آلياتها العسكرية نجحت في ردعهم، نبت من بين زقاقها مقاومين فصار في كل زقاق وفي كل مخيم حراس ليس لهم هما سوى افتداء حرية بلادهم.

المشهد المقاوم إذا صار جليا في جنين وطولكرم وعلى امتداد الوطن وللرواية صيغ عديدة ولكنها رواية واحدة.. القضاء على آخر استعمار في التاريخ..

في حقبة الانقسام الفصائلي الفلسطيني ، نهج الشبان في المخيمات الفلسطينية نهج المقاومة وسلكوا الطريق ذاته، طريق مجابهة الاحتلال.

كما لم تمنعهم اختلافاتهم الأيدولوجية أن تكون أياديهم على زناد بندقية واحدة.

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