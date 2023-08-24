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أهمية إنضمام إيران الى منظمة"بريكس"

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد د. حسن هاني زاده الكاتب والمحلل السياسي أن قمة بريكس المنعقده في جوهانسبرغ، تعتبر قمة ذات أهمية اقتصادية بالغة على اعتبار أن هذا التكتل الاقتصادي الكبير يدل على مدى وجود إرادة لدى تلك الدول والدول الكبرى المنضوية تحت منظمة" بريكس"والتي تنوي تشكيل تكتل اقتصادي في دول الجنوب وفي مواجهة الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي.

العالم - خاص بالعالم

ولفت هاني زاده الى ان انضمام ايران ودخولها الى تلك المنظمة الاقتصادية يعتبر انتصارا للجمهورية الاسلامية الايرانية ونتيجة لصمود الشعب الايراني في مواجهة العقوبات الامريكية الظالمه ضد ايران.

واشار هاني زاده الى ان مستقبل منظمة"بريكس"هو مستقبل باهر ومشرق ينتظر تلك الدول، حيث ان هنالك 26 دولة من شتى قارات العالم تنتظر الانضمام الى منظمة "بريكس"، ما يدل على ان هنالك استقطابات كبيرة فيما يتعلق بالتعامل الاقتصادي بين الدول النامية والمتقدمة مثل الصين وروسيا والهند، وبطبيعة الحال فان هذه المنظمة وهذا التكتل الاقتصادي"بريكس" يدل على ان العالم قد خرج عن بوتقة الاقتصاد الاحادي.

وكان قد اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي بان انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمجموعة "بريكس" سيعزز التوجهات المبدئية لهذه المجموعة، بما في ذلك معارضة الأحادية الأميركية.

وقال آية الله رئيسي، على هامش الاجتماع الخامس عشر لمجموعة بريكس في جنوب افريقيا، خلال اللقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن عضوية إيران في البريكس ستعزز النهج المبدئي لهذه المجموعة ، بما في ذلك معارضة الأحادية الأميركية.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات الحالية بين إيران والصين، أكد رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات في إطار التعاون الاستراتيجي للاعوام الـ 25 بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع، هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ إيران أيضًا على انضمامها إلى مجموعة بريكس، وقال: إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير التعاون في اطار مجموعة البريكس وغيرها من المنصات متعددة الأطراف في سياق الجهود المبذولة لتطوير تعددية مفيدة وقوية.

وخلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالية إلى جنوب أفريقيا، أصبحت إيران رسميا عضوا في مجموعة بريكس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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