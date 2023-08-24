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حزب الله ينظم جولة على الحدود اللبنانية الفلسطينية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تجسيدا لحق المقاومة المشروع ضد الاحتلال وابقاء البوصلة باتجاه فلسطين المحتلة، نظمت العلاقات العربية والدولية في حزب الله جولة للمشاركين في مخيم الشباب ‏القومي العربي على طول الحدود مع فلسطين المحتلة،

العالم - خاص بالعالم

شملت كُلٍّ من بركة النقار في مزارع شبعا ومعلم مليتا الجهادي مرورا ببوابة فاطمة وحديقة مارون الراس اكد خلالها الوفد على دور المقاومة في حماية السيادة اللبنانية.

المشاركون ثمنو تضحيات المقاومة في لبنان مؤكدين على التمسك بخيارها لتحرير كامل الاراضي العربية المحتلة.

وتاتي هذه الجولة بالتزامن مع التوتر الذي يفتعله الاحتلال الاسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية بتجاوزه خط ما يسمى بالانسحاب وخرق القرار ١٧٠١ يقابله جهوزية المقاومة التي تشكل عامل ردع له لمنعه من ارتكاب اي حماقة بحق سيادة لبنان وثرواته البحرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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