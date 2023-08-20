انتشار أمني كثيف للحشد الشعبي في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

العالم - العراق

وقال المصدر في تصريح لوكالة المعلومة، ان "قوات من الحشد الشعبي انتشرت ويشكل مكثف على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الامريكي في سماء منفذ القائم باتجاه العمق السوري".

وأضاف، ان "الاجراءات تأتي ضمن خطة القيادات الامنية لقوات الحشد الشعبي بغلق الثغرات الامنية للحيلولة دون تسلل عناصر التنظيم الاجرامي في حال اقدمت القوات الامريكية شن هجماتها داخل العمق السوري القريب من منفذ القائم غربي الانبار ".

يشار الى ان مسؤول انباري اكد في وقت سابق هبوط العشرات من طائرة الحمل الامريكية العملاقة في قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار من دون معرفة المزيد من التفاصيل حول حمولة الطائرات.