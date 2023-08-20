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شاهد.. خفايا التحرك الامريكي المريب على الحدود السورية العراقية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي حسن حردان، ان نفي البنتاغون الامريكي حصول تحركات امريكية عسكرية مريبة على الحدود السورية العراقية، ليس صحيحاً.

وقال حردان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان احتلال القوات الامريكية لشرق الفرات وتواجدها على الحدود السورية العراقية بشكل اساسي، الهدف منه منع التواصل بين اطراف محور المقاومة، وايضاً يخدم التواجد الامريكي كيان الاحتلال، باعتبار ان اساس تواجد قوات الاحتلال الامريكية هو ابقاء محور المقاومة في حالة انشغال وابعاده عن مواجهة مباشرة مع الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح، ان سبب تراجع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عن انسحابه من سوريا يعود نتيجة للضغط اللوبي الاسرائيلي، لانه ادرك يومها ان خطورة الانسحاب الامريكي سيؤدي الى تغيير المعادلة في المنطقة، ما يجعل محور المقاومة يتنفس اكثر في وقت يضيق الخناق على كيان الاحتلال اكثر فأكثر، مشيراً الى ان الولايات المتحدة الامريكية بدأت تدرك تماماً في ظل المأزق الاسرائيلي المتنامي على خلفية اشتداد المقاومة في فلسطين المحتلة، وتنامي قوة المقاومة في لبنان وتهديدها لأمن الكيان الاسرائيلي، بدأت تدرك ان التواصل الحاصل بين اطراف محور المقاومة عبر الحدود العراقية السورية بات يشكل خطراً ويجب اغلاقه، ولذلك، عززت امريكا من حشوداتها العسكرية الجديدة في المنطقة لاسيما في شرق الفرات واعادة احياء تنظيم داعش الوهابي.

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