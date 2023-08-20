ما وراء نشاط داعش اللافت على الحدود السورية العراقية تحت مراقبة الامريكان؟

وقال افقهي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الحزب الديمقراطي الامريكي عندما عاد الى البيت الابيض برئاسة جو بايدن، شهدنا نشاطاً ملحوظاً لاعادة انتاج داعش من جديد، ولكن ليس على غرار ما بدأه داعش تحت عنوان "تأسيس الدولة الاسلامية في العراق والشام"، وانما عبارة عن ذئاب مجتمعة تقوم بعمليات هنا وهناك لاشغال القوات العراقية والسورية، وكذلك محور المقاومة.

واعتبر ذريعة التواجد الامريكي في شرق الفرات لمحاربة داعش، بانها كذبة كبيرة، مبيناً ان هناك عشرات الافلام الموثقة تظهر انه عندما كانت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي يحاصر عصابات داعش، كانت امريكا ترسل الى هذه العصابات طائرات تزودها بالسلاح والدواء والغذاء، وكذلك نقل قادة داعش بين الاراضي السورية والعراقية من اجل تغيير تموضعهم استعداداً للقيام بعمليات ارهابية.

واوضح، ان الموضوع الاهم هو ليس قضية احياء داعش، وانما هناك تخوف امريكي نتيجة طلب قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة العمل على اخراج القوات الامريكية من شرق الفرات، معتبراً ان امريكا تحسب لهذا الحساب ولذا قامت بربط قاعدة التنف مع المثلث السوري العراقي الاردني، واصفاً التحرك الامريكي بالخبيث وعملية استباقية تتابعها امريكا ضد المقاومة في العراق وفي سوريا وغرفة العمليات المشتركة بين روسيا وايران ومحور المقاومة.

هذا وتقوم الولايات المحدة الامريكية بتحركات مشبوهة؛ وعودة انتشار على الحدود؛ يرسم مثلثا من قواعدها في العراق ورأسه المدبب في سوريا. وسط معلومات تم تسريبها بانشاء منطقة عازلة على الحدود السورية العراقية كما ظهر مؤخرا في ما يشبه إعادة تموضع للقوات الأميركية في مختلف المناطق العراقية.