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عبر وحدات الحرب الإلكترونية..

روسيا تحبط هجوما إرهابيا جديدا لمُسَيَّرَة أوكرانية على 'مسكو'

روسيا تحبط هجوما إرهابيا جديدا لمُسَيَّرَة أوكرانية على 'مسكو'
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة مسيرة أوكرانية شن هجوم إرهابي جديد على أهداف في موسكو وضواحيها

العالم - روسيا

وأضافت وزارة الدفاع أنه تم رصد المسيرة فوق منطقة ستوبينو جنوب موسكو عند الساعة الرابعة صباح الأحد، وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في منطقة خالية، دون وقوع إصابات.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين رصد طائرة بدون طيار استهدفت موسكو من الجنوب، وأسقطتها الدفاعات الجوية.

وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسميا.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الإرهابي.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

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عبر وحدات الحرب الإلكترونية.. روسيا تحبط هجوما إرهابيا جديدا لمُسَيَّرَة أوكرانية على 'مسكو'

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