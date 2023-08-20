قائد الثورة: استمرار نهج الشهداء والعمل وفق سيرتهم هما السبيل لمواجهة الاعداء

العالم - ايران

و جاء ذلك خلال لقاء أعضاء المؤتمر الوطني لتكريم شهداء محافظة أردبيل وصف قائد الثورة الإسلامية، أردبيل بأنها من المناطق التي لعبت دورا بارزا في تاريخنا.

وأضاف: لأردبيل حق كبير علی إيران وقد قلت لإخواني وأخواتي خلال اللقاء مع أهالي أردبيل قبل سنوات قليلة أن أهالي أردبيل قد فعلوا شيئين عظيمين لإيران، واحد هو عمل وطني والآخر عمل ديني، المهمة الوطنية هي خلق وحدة في البلاد وهذا يعني أن هذه الوحدة والتلاحم الذي تشاهدونها اليوم في إيران هو عمل قامت به الحكومة الصفوية، كما إن نشر وترویج مذهب أهل البيت (ع) کان عملهم الديني.

يتبع ..