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قائد الثورة: استمرار نهج الشهداء والعمل وفق سيرتهم هما السبيل لمواجهة الاعداء

قائد الثورة: استمرار نهج الشهداء والعمل وفق سيرتهم هما السبيل لمواجهة الاعداء
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، إن طريق مواجهة الحرب المعرفية والاقتصادية والسياسية والأمنية لجبهة العدو يكمن في الاستمرار على طريق الشهداء والعمل وفق سيرتهم المتمثلة بالمجاهدة والصمود والمقاومة.

العالم - ايران

و جاء ذلك خلال لقاء أعضاء المؤتمر الوطني لتكريم شهداء محافظة أردبيل وصف قائد الثورة الإسلامية، أردبيل بأنها من المناطق التي لعبت دورا بارزا في تاريخنا.

وأضاف: لأردبيل حق كبير علی إيران وقد قلت لإخواني وأخواتي خلال اللقاء مع أهالي أردبيل قبل سنوات قليلة أن أهالي أردبيل قد فعلوا شيئين عظيمين لإيران، واحد هو عمل وطني والآخر عمل ديني، المهمة الوطنية هي خلق وحدة في البلاد وهذا يعني أن هذه الوحدة والتلاحم الذي تشاهدونها اليوم في إيران هو عمل قامت به الحكومة الصفوية، كما إن نشر وترویج مذهب أهل البيت (ع) کان عملهم الديني.

يتبع ..

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