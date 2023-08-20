هاشتاغات لامعة في مواقع التواصل الاجتماعي

العالم - هاشتاغ

وباتت تشكل تلك الظواهر في الجيش الإسرائيلي موضوعاً مهماً وحساساً في "إسرائيل"، حاولت قيادة الجيش الإسرائيلي في البداية إبقاءه طي الكتمان وعدم الإعلان عنه رسمياً. لكن مع تفاقم هذه الظواهر اضطرت قيادة الاحتلال إلى إجراء نقاشات علنية والبحث عن وسائل فعّالة لمعالجة هذه الظواهر، وشكلت بعد سنة 2006 لجنة خاصة مهمتها دراسة أسباب إقدام الجنود الإسرائيليين على الانتحار وكيفية معالجتها.

في الولايات المتحدة، امهل القضاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وثمانية عشر عضواً من فريقه السابق حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري للمثول أمام القضاء في جورجيا بتهمة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام ألفين وعشرين. وبعد تحقيق استمر عامين ونصف العام لائحة اتهام جديدة تصدر بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية لعام الفين وعشرين، وهذه رابع لائحة اتهام توجّه للرئيس الجمهوري السابق الساعي لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

في مصر، أثار ارتفاع أسعار الكثير من السلع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط مطالبات للدولة بالتدخل لضبط الأسعار وتوضيح الأسباب. وتناول مغردون ومدونون أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدعم الاجتماعي، خاصة بعد الزيادات الجديدة في أسعار عدد من السلع التموينية.

في بريطانيا، تستمر قضية سفينة "بيبي ستوكهولم" المخصصة لإيواء اللاجئين في بريطانيا بالتفاعل، وسط تسريبات حول استمرار أزمة اللجوء لخمس سنوات. ويواجه وزير الصحة في الحكومة البريطانية، ستيف باركلي، انتقادات لبقاء اللاجئين على متن السفينة التي تحتوي على بكتيريا "الليجيونيلا" المعدية. وتأتي الانتقادات لتأخر نقل اللاجئين رغم إخطار الحكومة البريطانية بالمخاطر التي سيتعرض لها اللاجئون على متن السفينة.

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