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وزير خارجية العراق ومسؤولة اممية يبحثان الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية

وزير خارجية العراق ومسؤولة اممية يبحثان الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الممثل الخاص للأمين العامّ للأمم المُتحِدة جينين بلاسخارت الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية.

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى الممثل الخاص للأمين العامّ للأمم المُتحِدة جينين بلاسخارت، اليوم السبت وأشار الوزير أثناء اللقاء إلى الأولويات التي سيطرحها العراق في مُشارَكته في إجتماعات الدورة (78) للجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة التي ستعقد في شهر أيلول القادم في مقر الأمم المُتحِدة في نيويورك، كذلك جرت مناقشة علاقة العراق مع بعثة الأمم المُتحِدة يونامي والوكالات الدوليَّة المتخصصة ومهامها، والاستعدادات الجاريّة، من قبل المُفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بشأن الانتخابات المحليَّة، المقرر اجراؤها بتاريخ 18 كانون الأول المقبل".

وأضاف: "كما تطرق الوزير إلى موضوع مُخيَّم الهول والتدابير والبرامج الوطنيَّة بشأن إعادة الادماج وكذلك مفاتحة الدول باجلاء رعاياها، والمشاورات الجاريّة مع الأمم المُتحِدة والشركاء بهذا الشأن".

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وزير خارجية العراق ومسؤولة اممية يبحثان الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية

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