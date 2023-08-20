الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسة حزب الخضر الألماني تدعو لخفض التصعيد داخل الائتلاف الحاكم

رئيسة حزب الخضر الألماني تدعو لخفض التصعيد داخل الائتلاف الحاكم
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعت رئيسة حزب الخضر، "ريكاردا لانغ"،الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، لخفض التصعيد، في ظل الضجة القائمة داخل الائتلاف بسبب الخلافات حول بعض الموضوعات.

العالم - اوروبا

وقالت"لانغ" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "أود نصحنا جميعا بأن نكون أكثر رصانة"، وأوضحت أنه تم الاتفاق على أننا نرغب في الخروج من الصيف بشكل أكثر هدوءا، وأوضحت قائلة: "يندرج ضمن ذلك أيضا عدم الحديث عن أزمات مزعومة بالائتلاف".

وأشارت السياسية الألمانية البارزة إلى أن مجلس الوزراء بت هذا الأسبوع في 26 مشروعا، من بينها تمويل شركات ناشئة ودعم الطاقة الشمسية، وتعهدت بأنه سيتم مناقشة قانون فرص النمو والإعانة الأساسية للأطفال.

وقالت إنها على يقين أن الحكومة ستمهد لهما الطريق هذا الشهر.

وأشارت إلى أن الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء لهذا الشهر سوف يركز على موضوع القدرة التنافسية الاقتصادية والاستقرار.

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم بألمانيا يتكون من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس.

روابط ذات صلة

تحقيقات قضائية في ألمانيا بشأن تخريب 'السيل الشمالي'

"الأكثر تعرضًا للضغوط".. مسلمو ألمانيا يعانون من التمييز والكراهية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد سلاح البر في الجیش الإيراني: مكتفون ذاتيا في مجال الدفاع البري

وزير خارجية العراق ومسؤولة اممية يبحثان الاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية

رئيسة حزب الخضر الألماني تدعو لخفض التصعيد داخل الائتلاف الحاكم

الشيخ قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة

قريب من الحدود الأفغانية.. انفجار قنبلة مزروعة شمال غرب باكستان يخلف 11 قتيلا

رئيس برلمان الجزائر يصل طهران