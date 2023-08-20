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مواكب جيش ايران تبدأ نشاطها قبل يوم الاربعين بخمسة عشر يوما‌

مواكب جيش ايران تبدأ نشاطها قبل يوم الاربعين بخمسة عشر يوما‌
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد قائد الجيش الايراني لشؤون الاسناد العميد " محمد داوود صارمي " أن مواكب الجيش والمستشفيات الميدانية سوف تبدأ نشاطها قبل يوم الاربعين بخمسة عشر يوما، وتواصل أعمالها بكل جد ومثابرة حتى يعود آخر زائر ايراني الى أرض الوطن‌.

العالم - ايران

وأكد المسؤول ضرورة اقامة مراسم أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) بأفضل شكل وقال: ان الجيش الذي يعتبر من المؤسسات السباقة في تعظيم هذه الشعيرة الاسلامية، حيث أن القائد العام والهيئة الرئاسية في الجيش يبدون تعاونا لنجاح مراسم الاربعين.

واعتبر هذه المراسم رمزا للتضامن واتحاد شيعة أهل بيت النبي الاكرم (ص) في شتى اصقاع الارض وقال: سنشهد في هذا العام كما في الأعوام الماضية اقامة الجيش مواكب خاصة في 8 مناطق، بينها في المعبرين تمرجين وخسروي، اضافة الى نشر عدة وحدات في معبر مهران الذي يشهد زخما كبيرا في التردد عبره.

وتحدث عن النشاطات الفنية والهندسية التي نفذها الجيش وقال: ان عددا من المعدات الهندسية والمعاول الآلية ترابط في المنطقة سيتم استخدامها اذا اقتضت الضرورة، اضافة الى مرابطة مروحيتين في ايلام لتقديم الخدمات لزوار الاربعين، وحافلات ستبقى في الحدود لإعادة الزوار الى الوطن.

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