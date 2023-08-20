نطاق الحرب في السودان يتوسع ويصل الی النازحين من الحرب

العالم - السودان

وأعلن الجيش السوداني أن طائرات مسيرة قصفت أهدافاً للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن من ضمن الأهداف مبنى يستخدم مخزناً للذخيرة.

وفي الأثناء، قال شهود عيان إن أعمدة الدخان تصاعدت من وسط الخرطوم بعد قصف جوي نفذته طائرات مسيرة.

كما أفادت مصادر خبرية بسماع صوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع وسط أم درمان.

وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال متحدث باسم الجيش السوداني إن الجيش تصدى لمحاولات عدة لقوات الدعم السريع للتقدم نحو المدينة.

وفي السياق، قالت سلطات إقليم دارفور إن المعارك التي شهدتها مدينة نيالا خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، واصفة الوضع في المدينة بأنه مأساة حقيقية، محذرة من أن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب عدد المصابين في نيالا.

ودعت السلطات المانحين والمنظمات الإنسانية إلى سرعة تقديم الإعانات الضرورية إلى سكان نيالا الذين أصبحت أوضاعهم المعيشية حرجة.

كما وصلت المعارك إلى مدينتين كبيرتين هما الفاشر والفولة، في تطوّر فاقم المخاوف حيال مصير مئات آلاف النازحين الذين كانوا قد فرّوا إليهما من أعمال العنف في إقليم دارفور.

وأفاد شهود بأعمال قتالية في الفولة (عاصمة ولاية غرب كردفان) المحاذية لدارفور.

وأما بالنسبة للتداعيات الإنسانية لاستمرار القتال، أعلنت منظمة اليونيسيف حاجتها العاجلة إلى اربعمئة مليون دولار لدعم 9 ملايين من الأطفال الأكثر ضعفاً في السودان.

وأضافت المنظمة أن هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتوفر لا يتيح لها الوصول إلا إلى 10% منهم.

كما ذكرت اليونيسيف أنه نتيجة اندلاع النزاع في السودان، اصبح أكثر من 24.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.