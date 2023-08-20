تركيا ستستأنف الرحلات السياحية إلى سوريا

العالم - اوروبا

وقال ممثل شركة"فيست ترافيل" التركية للسياحة، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إنها كانت تنظم رحلات إلى سوريا منذ سنوات، ولكن مع اندلاع الحرب هناك عام 2011، اضطرت إلى تعليق الرحلات.



ونقلت الصحيفة، عن ممثل الشركة السياحية قوله: "الآن نستأنف الرحلات من جديد، ونحن نعمل مع الوكالات المحلية، فقد بدأت بلدان أخرى تسيير رحلات إلى سوريا، لذلك بدأنا نحن أيضًا".



وأضافت الصحيفة: "قريبا، ستبدأ أولى الرحلات السياحية من تركيا إلى سوريا، حيث بدأت شركة فيست ترافيل في تنظيم حجز جولة مدتها سبعة أيام في الفترة من 20 إلى 27 أبريل 2024... وتشمل الجولة زيارة مدن: دمشق وحلب وحماة وحمص وتدمر".



وألمحت الشركة إلى احتمالية تغيير مسارات الرحلات وفقا للمعطيات الأمنية، قائلة: "نحن نراقب عن كثب آخر التطورات في سوريا وسنغير مسارات رحلاتنا إذا لزم الأمر، في الوقت نفسه، لن ننظم رحلات إلى المناطق التي نشعر فيها بالقلق الأمني، في هذه الحالة سنتخذ طرقًا بديلة ونتخذ الاحتياطات اللازمة لاستكمال الرحلة بأمان".



وفي ديسمبر من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.