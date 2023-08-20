الحكومة الإيرانية وفرت مليون فرصة عمل سنويا

العالم - إيران

وقال مرتضوي أن أحد الأهداف التي حددتها الحكومة الثالثة عشرة هو خلق مليون فرصة عمل سنويا، وقال: الآن وبعد مرور عامين على بدء مهام الحكومة الثالثة عشرة، نعلن أن هدف الحكومة تحقق بأفضل صورة ممكنة في إطار العمالة.

وأضاف: في الحكومة الثالثة عشرة، تم خلق مليون فرصة عمل كل عام، فمن إيلول سبتمبر 2021 إلى آذار/مارس 2023، تم توفير مليون و 970 ألف فرصة عمل يمكن التثبت منها.

وقال مرتضوي: بحسب تقرير المراكز الرسمية الذي قدمه مركز الإحصاء الإيراني، تم الإعلان عن معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس)، والذي انخفض بنسبة وأحد بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من 9.2 بالمائة إلى 8.2 بالمائة. كما انخفض معدل بطالة النساء وخريجي الجامعات وازداد معدل العمالة المستقر.

وأضاف: تسعى الحكومة إلى إرساء الاستقرار الاقتصادي من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي وإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا مع تسهيلات جيدة، وكل هذه الإجراءات تشير إلى مستقبل مشرق في العمالة بالبلاد.