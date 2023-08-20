ميداليات ملونة على صدور الرياضيين الإيرانيين + صور

العالم - إيران

3 ذهبيات وفضية واحدة في بطولة العالم بالمصارعة الرومانية للشباب

حصدت إيران 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في الأوزان الخمسة الأولى لبطولة العالم بالمصارعة الرومانية للشباب تحت 20 عاما الجارية في العاصمة الأردنية عمان.

وفي نزالات الأوزان الخمسة الأولى لبطولة العالم بالمصارعة الرومانية للشباب تحت 20 عاما، الجارية في الأردن، حصد الميدالية الذهبية كل من أحمدرضا محسن نجاد بوزن 63 كغم وعلي رضا عبد ولي بوزن 77 كغم وفردين هدايتي بوزن 130 كغم فيما فاز أبوالفضل جوباني بالميدالية الفضية بوزن 87 كغم.

وفي ختام منافسات الأوزان الخمسة الأولى، يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 105 نقاط، وتأتي بالمراكز التالية منتخبات قيرغيزستان بـ60 نقطة وكازاخستان بـ42 نقطة وجورجيا بـ39 نقطة وأميركا بـ34 نقطة والهند بـ33 نقطة.

الإيرانية سنا بناهي تتقلد ذهبية بطولة ووشو الآسيوية للشباب

هذا وحصدت اللاعبة الووشو الإيرانية سنا بناهي، ميدالية ذهبية في بطولة ووشو الآسيوية للشباب المقامة في ماكاو الصينية.

وبدأت بطولة ووشو الآسيوية الـ11 للشباب رسميا في 17 آب/أغسطس (الخميس الماضي) في مقاطعة ماكاو الصينية.

وفي اليوم الأخير من هذه المسابقات اليوم الأحد، فازت اللاعبة الإيرانية سنا بناهي بالميدالية الذهبية.

وواجهت الممثلة الإيرانية للووشو نركس شهبازي، التي سبق لها الفوز بالميدالية الذهبية الأولى لإيران، منافسيها اليوم واحتلت المركز الرابع في المسابقات.

علي أكبر أسداللهي يحرز أول ميدالية في بطولة MMA الآسيوية

كما وأحرز اللاعب الإيراني علي أكبر أسداللهي، الميدالية البرونزية في منافسات البطولة الآسيوية لفنون القتالية المختلطة (MMA) في بانكوك عاصمة تايلاند.

وأقيمت أول بطولة آسيوية لفنون القتالية المختلطة في بانكوك عاصمة تايلاند، بمشاركة لاعبي إيراني في هذه المنافسات.

وتمكن أسداللهي في نهاية هذه المسابقات من الفوز ببرونزية بالاشتراك مع كازاخستان.