السفير الإيراني يبحث التعاون العلمي والتكنولوجي مع وزيرة العلوم البرازيلية

العالم - إيران

وتمحورت المحادثات خلال اللقاء حول تعزيز التبادلات الثنائية في مجالات مثل التقنيات الحيوية والمعدات الطبية واستئناف الأنشطة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين.

وبالنظر إلى قرب البلدين في المجالات العلمية بناءً على التصنيفات العالمية، أكد الطرفان على ضرورة إعادة تنظيم برامج التبادل الثنائي لتحسين مستوى الابتكار في المجالات المتفق عليها.

كما تم في هذا الاجتماع مناقشة ضرورة تجديد وتحديث مذكرة التفاهم بين الطرفين وبدء عملية الأنشطة العملية لتحقيق الأهداف الواردة في هذه الوثيقة.