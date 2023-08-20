إيران تخطط لإنتاج 40 ألف جرار زراعي سنويا

العالم - إيران

وعلى هامش زيارته لمجمع صناعة الجرارات الزراعية الإيرانية في تبريز (شمال غرب) قال مدير عام مكتب الآلات الزراعية والبناء والتعدين بوزارة الصناعة أبوذر جمشيدوند لوكالة "فارس": بالنظر إلى قطاع الاستيراد هناك تعريفان وهما، أولا استخدام الطاقة الإنتاجية المحلية القصوى للبلاد، فإذا كان المنتج محليا فلا يمكن استيراد مثيله، ويحظر استيراده عمليا، ولكن إذا كان هناك نقص في الإنتاج المحلي أو إنتاجه وجودته وسعره لا يفي باحتياجات البلاد، ويتم تحديد ذلك وفقا للسياسات العامة ويجب مراعاة تعريفة معقولة له.

وأعلن جمشيدوند عن خطة لإنتاج 40 ألف جرار زراعي هذا العام وقال: وصلت الطاقة الإنتاجية للجرارات إلى 32 ألف جرار في العام الماضي بعد أن كانت 22 ألف جرار في العام 2020، وهذا العام خططنا لإنتاج 49 ألف جرار يتم تصنيعها من قبل الشركات المصنعة للجرارات في البلاد.