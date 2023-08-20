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تلبية لدعوة نظيره الجنوب أفريقي وحضور اجتماع بريكس؛

الرئيس الإيراني يزور جوهانسبرغ يوم الأربعاء المقبل

الرئيس الإيراني يزور جوهانسبرغ يوم الأربعاء المقبل
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

سيتوجه الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء المقبل، إلى مدينة جوهانسبرغ التي تستضيف الدورة الخامسة عشرة من اجتماعات قمة دول بريكس.

العالم - إيران

وتتم زيارة الرئيس الإيراني هذه بدعوة نظيره الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، لحضور اعمال الاجتماع الـ15 لرؤساء دول مجموعة بريكس.

وسيجري رئيسي على امتداد زيارة جنوب أفريقيا، مباحثات مع عدد من قادة الدول الذين سيحضرون قمة بريكس الخامسة العشرة، والتي ستقام في جوهانسبرغ بمشاركة 70 دولة من أرجاء العالم.

علما أن فكرة إنشاء مجموعة بريكس، نجمت عن التعاون الوثيق بين 4 قوى اقتصادية صاعدة وهي، البرازيل والصين وروسيا والهند، وذلك لمواجهة النزعات الأحادية من جانب أميركا التي كانت قد بلغت ذروتها في تسعينيات القرن الماضي.

وقد انظمت جمهورية جنوب أفريقيا، في 21 سبتمبر 2010، إلى هذه المجموعة.

وفضلا عن الأعضاء الرئيسيين الخمسة لدى مجموعة بريكس، هناك 23 دولة أخرى انضمت رسميا وأيضا 6 دول مختلفة بصفة عضو غير رسمي إلى هذه المجموعة، والتي يطلق عليها "بريكس بلس" اليوم.

ومن أبرز تلك الدول، يشار إلى إيران واندونيسا والسعودية والكويت والإمارات ومصر وسوريا والمغرب وبيلاروسيا وكازاخستان و.. .

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