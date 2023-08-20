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الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والصين

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والصين
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، خلال استقباله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والصين.

العالم- العراق

وذكرت الرئاسة السورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي".

وأضاف البيان انه "في مُستهل اللقاء، تلقى الرئيس بتقدير تحيات وتمنيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما حمّل الرئيس، السفير تسوي وي تحياته وتمنياته إلى الرئيس الصيني والقيادة الصينية، وتمنياته للشعب الصيني بدوام التقدم والازدهار، كما هنأ الشعبين العراقي والصيني بحلول الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مشيرا الى، أن "العراق مُهتم بتوطيد أطر التنسيق والتعاون".

وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية تعزيز العلاقات القائمة بين العراق والصين، سيما الاقتصادية والتجارية، وفي مجال تطوير البنى التحتية والخدمات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

وتحدث رئيس الجمهورية، عن "الفرص الاستثمارية في البلاد وضرورة تحفيز الشركات الصينية من أجل الاستثمار والعمل في العراق في مجالات كثيرة، مؤكدا أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين يحظى باهتمام برامج وسياسات الحكومة".

من جانبه، أعرب السفير تسوي وي عن، شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن "الصين حريصة على تطوير وبناء علاقات متميزة مع العراق انطلاقا من عمقها التاريخي وما حققته من نتائج مثمرة حيث يعمل في العراق الآلاف من العمال والمهندسين الصينيين فضلا عن الشركات الصينية التي لديها اليوم مشاريع مهمة في العراق".

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